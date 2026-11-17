На Ставрополье директора компании заставили погасить долг по зарплате в 3 млн рублей
Прокуратура Ставропольского края добилась погашения трехмиллионного долга по заработной плате перед коллективом одного из ООО. Ранее по факту невыплат против 59-летнего директора предприятия возбудили уголовное дело, материалы которого уже переданы в суд.
По данным надзорного ведомства, с марта по июль 2026 года руководитель не платил зарплату 34 сотрудникам. При этом на расчетных счетах организации сохранялись денежные средства, которых было достаточно для своевременных расчетов с трудовым коллективом, — отмечают в пресс-службе прокуратуры.
Фигуранту вменяют ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата зарплаты свыше трех месяцев). Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы. После вмешательства надзорного ведомства задолженность перед работниками погашена в полном объеме.