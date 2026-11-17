По данным надзорного ведомства, с марта по июль 2026 года руководитель не платил зарплату 34 сотрудникам. При этом на расчетных счетах организации сохранялись денежные средства, которых было достаточно для своевременных расчетов с трудовым коллективом, — отмечают в пресс-службе прокуратуры.