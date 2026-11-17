– Выставка «Образование и карьера» – значимая площадка для знакомства молодежи с современными промышленными профессиями. Для нас принципиально важно не только привлекать молодых специалистов, но и создавать условия для их комфортной работы. Особенно ценно, что такое масштабное мероприятие проходит в Пермском крае. Подобные инициативы способствуют развитию кадрового потенциала региона, помогают молодым людям осознанно выбрать профессиональный путь и открывают перед ними новые возможности для успешной карьеры.