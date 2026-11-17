Джеоргуыба — главный осенний праздник осетин в Северной и Южной Осетии. Он знаменует завершение сельскохозяйственного сезона и посвящен Уастырджи — одному из героев нартского эпоса, покровителю мужчин, путников и воинов, почитаемому как защитник слабых.