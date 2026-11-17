В Северной Осетии 23 ноября объявят нерабочим из-за праздника Джеоргуыба
В Северной Осетии понедельник, 23 ноября, станет нерабочим праздничным днем. Республиканское правительство приурочило выходной к национальному празднику Джеоргуыба.
Закон, закрепивший этот порядок, был подписан в 2018 году: выходным считается первый понедельник праздника Уастырджи, выпадающий на последнюю полную неделю ноября.
Джеоргуыба — главный осенний праздник осетин в Северной и Южной Осетии. Он знаменует завершение сельскохозяйственного сезона и посвящен Уастырджи — одному из героев нартского эпоса, покровителю мужчин, путников и воинов, почитаемому как защитник слабых.