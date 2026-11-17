НОВИКОМ заботится не только о действующих работниках, но и о будущих профессионалах отрасли. Так, с 2019 года банк участвует в ежегодном промышленном молодежном форуме «Инженеры будущего», поддерживает интеллектуальные турниры и квизы для школьников, выступает партнером крупнейшей инженерной олимпиады «Звезда». В рамках сотрудничества банка и Воронежского регионального отделения СоюзМаш на регулярной основе проводятся мероприятия по профориентации, в рамках которых школьники вместе с родителями и педагогами посещают предприятия. По словам спикера НОВИКОМа, именно такие примеры и понимание результата труда способны «зажечь детей» инженерной профессией.