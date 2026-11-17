В Зернограде локализуют возгорание на полигоне ТБО
На мусорном полигоне твердых бытовых отходов в Зернограде Ростовской области зафиксировано возгорание с задымлением на площади около 100 кв. м. Об этом сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.
К ликвидации привлекли специализированную технику: три единицы спецмашин засыпают тлеющие участки изолирующим слоем грунта. По последним данным, площадь тления уже сократилась до 50 кв. м. Открытого огня на территории нет, но сохраняется локальное задымление — специалисты продолжают засыпку очагов.
Завершить все работы по устранению последствий рассчитывают к 18 ноября. Ответственность за проведение мероприятий возложена на МУП ЗГП «Зерноградское ПП ЖКХ»; ситуация остается на постоянном контроле.