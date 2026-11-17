К ликвидации привлекли специализированную технику: три единицы спецмашин засыпают тлеющие участки изолирующим слоем грунта. По последним данным, площадь тления уже сократилась до 50 кв. м. Открытого огня на территории нет, но сохраняется локальное задымление — специалисты продолжают засыпку очагов.