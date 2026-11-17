С оренбургского фитнес-клуба взыскали 447 тысяч рублей за травму клиентки
Женщина получила множественные переломы голени из-за скользкого коврика
Центральный районный суд Оренбурга вынес решение по иску местной жительницы к ООО «БФО», которому принадлежит фитнес-клуб «Броско». С организации взыскали более 447 тыс. руб. из-за травм, которые истица получила при выходе из клуба. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Инцидент произошел 2 марта 2026 года. Женщина, оплатившая в феврале спортивно-оздоровительные услуги по договору на 15,9 тыс. руб., покидала клуб и упала на коврике. В иске указано, что ступеньки лестницы и пространство перед ними были без антискользящего покрытия, а сам коврик не был закреплен: под ним скопился снег, из-за чего он скользил.
Пострадавшую увезли на скорой помощи, в больнице ей сделали операцию и установили пластины на полтора года. Травма обернулась постоянными болями, трудностями при ходьбе и невозможностью вести прежний образ жизни и работать, из-за чего женщина оказалась в трудном финансовом положении.
Оренбурженка в ходе лечения потратила более 10,5 тыс. руб. на лекарства, более 11 тыс. руб. на аренду костыля и 1,4 тыс. руб. на опорную трость. Претензию клиентки клуб отклонил, сославшись на отсутствие нарушения прав потребителя.
Суд рассмотрел иск и частично удовлетворил требования женщины. С ООО «БФО» взысканы компенсация морального вреда — 250 тыс. руб., утраченный заработок — 24,3 тыс. руб., расходы на медикаменты — 10,5 тыс. руб. и на средства передвижения — 13,1 тыс. руб. Отдельно компанию обязали выплатить штраф в размере 148,9 тыс. руб.