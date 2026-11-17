Инцидент произошел 2 марта 2026 года. Женщина, оплатившая в феврале спортивно-оздоровительные услуги по договору на 15,9 тыс. руб., покидала клуб и упала на коврике. В иске указано, что ступеньки лестницы и пространство перед ними были без антискользящего покрытия, а сам коврик не был закреплен: под ним скопился снег, из-за чего он скользил.