«Раймонду» поставили в год 125-летия премьеры балета в Санкт-Петербурге и 115-летия хореографической версии Горского в Москве. Юрий Бурлака отметил, что в русском классическом наследии этот спектакль является крупнейшим балетом, и в такой версии постановки нет ни в одном театре мира: «Раймонду» старались сделать эксклюзивным именно для самарской сцены.