В Самаре снимут телеверсию балета «Раймонда» для «Золотого фонда театральных постановок России»
Она будет транслироваться на спутниковом ТВ, также ее выложат в соцсетях Союза театральных деятелей РФ
Съемки телеверсии балета Александра Глазунова «Раймонда» пройдут в Самарском академическом театре оперы и балета имени Шостаковича в пятницу, 20 ноября. Постановка была включена в коллекцию «Золотого фонда театральных постановок России» — проекта по созданию крупнейшего архива видеоверсий спектаклей в высоком качестве.
Его реализует компания «Триколор» совместно с Союзом театральных деятелей (СТД) РФ. География съемок охватывает 14 регионов, включая столичные, региональные и национальные театры.
Либретто Ивана Всеволожского и Мариуса Петипа представлено в редакции Юрия Бурлака, он же отвечал за постановку и новую хореографическую редакцию «Раймонды». Хореографию для спектакля подготовил Александр Горский, а дирижером-постановщиком выступил Евгений Хохлов.
«Раймонду» поставили в год 125-летия премьеры балета в Санкт-Петербурге и 115-летия хореографической версии Горского в Москве. Юрий Бурлака отметил, что в русском классическом наследии этот спектакль является крупнейшим балетом, и в такой версии постановки нет ни в одном театре мира: «Раймонду» старались сделать эксклюзивным именно для самарской сцены.
Сценарий Лидии Пашковой основан на средневековой легенде о девушке, ожидающей возвращения возлюбленного из рыцарского похода. При этом в балете противопоставлены мир Раймонды и варварский мир Абдерахмана и его свиты.
Проект «Золотой фонд театральных постановок России» направлен на сохранение и популяризацию выдающихся достижений отечественного театра. Председатель СТД РФ Владимир Машков отмечает, что телеверсия дает шанс не только показать лучшие спектакли всей стране, но и сохранить их для будущих поколений зрителей.
Премьеры телеверсий запланированы на декабрь 2026 года на спутниковом канале «Большой эфир» оператора «Триколор»; постановки также будут доступны в соцсетях СТД РФ и «Триколор» и в онлайн-кинотеатре «Триколор Кино и ТВ» бесплатно для всех жителей России.
Всего планируется создать 20 телеверсий спектаклей по произведениям классиков русской литературы, сюжетам народов России и шедеврам зарубежной драматургии, часть из них рассчитана на детскую аудиторию. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры РФ.
В 2026 году отмечается 150-летие СТД РФ. Указ о праздновании юбилея подписал президент Владимир Путин.