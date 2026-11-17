Сбившую ребенка жительницу Ульяновска приговорили к пяти годам колонии-поселения
Во вторник Ленинский районный суд Ульяновска огласил приговор по резонансному уголовному делу жительницы Ульяновска Ольги Амировой, которая, управляя автомобилем в пьяном виде, сбила ребенка. Об этом во вторник сообщили прокуратура Ульяновской области и региональное УМВД.
Следствием и судом было установлено, что ночью 8 августа 40-летняя Ольга Амирова, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем марки Geely MK-Cross в центре Ульяновска на улице Федерации не справилась с управлением и врезалась в припаркованные автомобили. Автомобиль Mitsubishi Outlander от удара отбросило на стоящую рядом машину Land Rover, а сам Geely MK-Cross после столкновения наехал на шестилетнюю девочку, которая шла с родителями по тротуару. Девочку зажало между автомашиной и перилами ограждения.
В результате ДТП ребенку были причинены множественные травмы, вследствие чего девочка длительное время провела в учреждении здравоохранения и осталась инвалидом, лишившись ноги.
Суд признал Ольгу Амирову виновной в нарушении ПДД, совершенном в состоянии алкогольного опьянения и повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека (п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Приговором суда виновнице ДТП назначено наказание в виде пяти лет колонии-поселения с последующим запретом на управление транспортным средством сроком на 2,5 года.
Прокуратура считает приговор законным и обоснованным.