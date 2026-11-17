Следствием и судом было установлено, что ночью 8 августа 40-летняя Ольга Амирова, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем марки Geely MK-Cross в центре Ульяновска на улице Федерации не справилась с управлением и врезалась в припаркованные автомобили. Автомобиль Mitsubishi Outlander от удара отбросило на стоящую рядом машину Land Rover, а сам Geely MK-Cross после столкновения наехал на шестилетнюю девочку, которая шла с родителями по тротуару. Девочку зажало между автомашиной и перилами ограждения.