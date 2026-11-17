«Т-Путешествия» — это онлайн-сервис от Т-Банка, который позволяет самостоятельно планировать поездки. Он объединяет инструменты для поиска и бронирования авиабилетов, железнодорожных билетов, отелей, туров и экскурсий. Сервис встроен в экосистему Т-Банка.

По данным Rusprofile, ООО «Т-Путешествия» было зарегистрировано в Москве в ноябре 2022 года и специализируется на создании и использовании баз данных и информационных ресурсов. Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб. С февраля 2026-го генеральным директором назначен Владимир Коноплев. Конечными бенефициарами выступают международная компания публичное акционерное общество (МКПАО) «Т-Технологии» и АО «Тбанк». В 2025 году выручка ООО «Т-Путешествия» составила свыше 1,6 млрд руб., увеличившись на 30% к предыдущему году. При этом вместо прибыли 577 млн руб. был получен убыток 145 млн руб.