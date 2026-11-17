Схема раскрыта еще в 2015 году: в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма» администрации Карачаевского городского округа выделили из федерального бюджета свыше 49 млн руб. на строительство Центра культурного развития. Временно исполняя обязанности мэра и действуя из корыстной заинтересованности, осужденный поручил подчиненному без конкурсных процедур заключить муниципальный контракт с его собственной фирмой. Затем он организовал составление фиктивных актов приемки с заведомо ложными данными об объемах и стоимости работ — по этим подложным документам деньги ушли подрядчику, хотя фактически объект оказался выполнен не полностью. Ущерб городскому бюджету превысил 13 млн руб.