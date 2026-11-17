В КЧР экс-замглавы Карачаевска получил 5 лет колонии за хищение 13 млн рублей
Бывший первый заместитель мэра Карачаевска признан судом виновным в восьми эпизодах должностных преступлений: превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), организации служебного подлога (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 292 УК РФ), мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и организации подделки документов для сокрытия другого преступления (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 327 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.
Карачаевский городской суд назначил ему пять лет колонии общего режима и на два года запретил занимать должности с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в органах власти и местного самоуправления.
Схема раскрыта еще в 2015 году: в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма» администрации Карачаевского городского округа выделили из федерального бюджета свыше 49 млн руб. на строительство Центра культурного развития. Временно исполняя обязанности мэра и действуя из корыстной заинтересованности, осужденный поручил подчиненному без конкурсных процедур заключить муниципальный контракт с его собственной фирмой. Затем он организовал составление фиктивных актов приемки с заведомо ложными данными об объемах и стоимости работ — по этим подложным документам деньги ушли подрядчику, хотя фактически объект оказался выполнен не полностью. Ущерб городскому бюджету превысил 13 млн руб.
Преступление вскрыли оперативники УФСБ России по Карачаево-Черкесии. После возбуждения уголовного дела в 2018 году фигурант сбежал за пределы РФ, попал в международный розыск, а следствие добилось его заочного ареста. В марте 2026 года беглеца задержали и взяли под стражу.
Виновность чиновника подтверждена показаниями потерпевших и свидетелей, заключениями почерковедческих и иных судебных экспертиз, а также другими материалами дела.