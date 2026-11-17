«Я думаю, что за три года эти работы полностью будут выполнены. И мы мало того, что получим комфортабельное и безопасное движение между Ставрополем и Невинномысском, но и до 30% сократим время в пути, потому что именно узкие участки являются сдерживающим фактором для того, чтобы безостановочно и без пробок двигались автомобили», — рассказал о планах Евгений Штепа в интервью изданию «Победа26».