Капремонт мостов на подъезде к Ставрополю за 319 млн рублей остался без подрядчиков
ФКУ «Упрдор Кавказ» не получило заявок на капитальный ремонт мостов через Егорлык и Темную на подъезде к Ставрополю. Обе закупки завершились 17 ноября с нулевым результатом. Начальная цена ремонта Егорлыкского моста составляла 177,17 млн руб., моста через Темную — 142,44 млн руб. Совокупно заказчик рассчитывал направить на работы 319,61 млн руб. из федерального бюджета. Соответствующая информация о торгах размещена в Единой информационной системе закупок.
Оба сооружения стоят на трассе Р-217 «Кавказ», на последнем узком участке дороги между Ставрополем и Невинномысском. Здесь идет масштабная реконструкция: в 2026 году федеральные дорожники планируют расширить до четырех полос 14 км трассы на подъезде к Ставрополю.
В марте министр дорожного хозяйства и транспорта края Евгений Штепа сообщил о планах начать масштабные работы на 10-километровом узком участке трассы Ставрополь—Невинномысск. По его словам, сейчас дорога пропускает около 20 тыс. автомобилей в сутки. После расширения расчетная пропускная способность должна вырасти до 30 тыс. машин, а время в пути за три года — сократиться на 30%, писал «Коммерсантъ». Губернатор Владимир Владимиров ранее скорректировал маршрут реконструкции, чтобы сохранить деревья, и обозначил срок реализации проекта до 2030 года.
«Я думаю, что за три года эти работы полностью будут выполнены. И мы мало того, что получим комфортабельное и безопасное движение между Ставрополем и Невинномысском, но и до 30% сократим время в пути, потому что именно узкие участки являются сдерживающим фактором для того, чтобы безостановочно и без пробок двигались автомобили», — рассказал о планах Евгений Штепа в интервью изданию «Победа26».
На этом фоне два несостоявшихся конкурса касаются сооружений, которые должны обеспечивать движение на важном направлении. Мост через Егорлык расположен на 27-м километре трассы, на отметке 27+425. Его построили в 1956 году. Проект капремонта прошел госэкспертизу и предусматривает новые опоры, пролетные строения и сопряжения с подходами, чтобы мост выдерживал современные временные нагрузки. Срок исполнения контракта — до 1 декабря 2028 года.
Мост через Темную находится на отметке 23+308. В обоих конкурсах заказчик установил аванс в 10% и потребовал от участников опыт дорожного строительства или ремонта. При оценке заявок цена давала 60% баллов, квалификация — 40%. Однако конкурсные процедуры не привели к выбору исполнителей и заключению контрактов.
Теперь заказчику предстоит определить, как повторно выставить работы на торги. Пока сроки новых закупок и начала ремонта не объявлены. Начальные цены конкурсов — 177,17 млн и 142,44 млн руб. — не стали стоимостью контрактов: подрядчиков по ним не выбрали.