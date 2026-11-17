Прокуратура добилась увольнения главы управления горадминистрации Пятигорска
Пятигорский городской суд по иску местной прокуратуры признал незаконным распоряжение администрации о дисциплинарном взыскании в отношении руководителя одного из управлений горадминистрации и расторг с ним трудовой договор в связи с утратой доверия. Решение уже вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле надзорного ведомства.
Поводом стала проверка соблюдения антикоррупционного законодательства. Прокуроры установили, что начальник управления состоял в близких отношениях со специалистом из своего непосредственного подчинения и проявлял к той протекционизм: визировал документы без личной подписи, необоснованно позволял сотруднице отсутствовать на рабочем месте и давал иные привилегии. Мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов чиновник не принял, уведомление в профильную комиссию не направил.
По итогам проверки прокуратура внесла муниципалитету представление. Администрация ограничилась выговором, который надзорное ведомство сочло несоразмерным тяжести проступка, — после чего и последовал иск с требованием уволить нарушителя.