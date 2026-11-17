Поводом стала проверка соблюдения антикоррупционного законодательства. Прокуроры установили, что начальник управления состоял в близких отношениях со специалистом из своего непосредственного подчинения и проявлял к той протекционизм: визировал документы без личной подписи, необоснованно позволял сотруднице отсутствовать на рабочем месте и давал иные привилегии. Мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов чиновник не принял, уведомление в профильную комиссию не направил.