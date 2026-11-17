«Горный кристалл» — часть долгосрочной работы «Роза Хутор» по развитию детского и семейного горнолыжного туризма. Еще один проект этого направления — «Снежный класс», в котором школьники 2–8-х классов учатся кататься на горных лыжах. Программа включает четыре занятия в месяц с инструкторами курорта, трансфер до «Роза Хутор» и питание. Она развивается не только в Сочи и Сириусе, но и в Красноярске, Мурманской области и Ярославле. Зимой к проекту присоединятся три горнолыжных комплекса Москвы.