«Роза Хутор» стал лауреатом Национальной премии «Горы России»
Курорт завоевал специальную награду за вклад в развитие детского горнолыжного спорта в России. Ski Inn SPA Hotel 4* признан лучшим в России отелем ski in/ski out*
Торжественная церемония награждения V Национальной премии «Горы России» прошла в Москве. Ежегодная отраслевая награда, учрежденная при поддержке Министерства экономического развития РФ, поддерживает развитие горнолыжного туризма и индустрии гостеприимства в стране. Победителей выбирают по итогам открытого онлайн-голосования, участие в котором могут принять все любители зимних видов спорта.
Специальную награду «Роза Хутор» получил за проект «Горный кристалл» — первый в России детский сезонный ски-пасс, объединяющий 15 горных курортов от Санкт-Петербурга до Сахалина. Благодаря этой инициативе у детей появилась возможность кататься не только на домашнем курорте, но и на других горнолыжных комплексах страны по единому абонементу. Фактически таким образом в России для детской аудитории впервые создана единая национальная зона катания.
«Горный кристалл» — часть долгосрочной работы «Роза Хутор» по развитию детского и семейного горнолыжного туризма. Еще один проект этого направления — «Снежный класс», в котором школьники 2–8-х классов учатся кататься на горных лыжах. Программа включает четыре занятия в месяц с инструкторами курорта, трансфер до «Роза Хутор» и питание. Она развивается не только в Сочи и Сириусе, но и в Красноярске, Мурманской области и Ярославле. Зимой к проекту присоединятся три горнолыжных комплекса Москвы.
Расширяет возможности семейного отдыха и зимняя программа «Детям — горы в подарок». С 1 декабря 2026 года по 29 апреля 2027 года дети до 13 лет включительно смогут бесплатно пользоваться рядом услуг курорта, если семья забронирует проживание в одном из отелей — участников программы. В предложение входят проживание и питание, ски-пассы или прогулочные билеты на канатные дороги, занятия с инструктором, прокат оборудования, посещение катка, тюбинг и другие услуги.
Развивая эти проекты, «Роза Хутор» стремится не только расширять возможности отдыха для семей, но и знакомить детей с горными лыжами, формируя интерес к этому виду спорта и привычку проводить время в горах.
«Мы не рассматриваем эти проекты только как способ привлечь больше гостей на один курорт. Важно, чтобы дети знакомились с горами и горными лыжами с раннего возраста. В перспективе это даст новых гостей всей отрасли. Мы считаем, что крупные курорты должны не только развивать собственные проекты, но и вносить вклад в развитие горнолыжного туризма в стране»,— отметил коммерческий директор «Роза Хутор» Григорий Ботвинин.
Вторая награда премии связана с гостиничной инфраструктурой курорта. Ski Inn SPA Hotel 4*, расположенный в Горной Олимпийской деревне, признан лучшим в России отелем категории ski in/ski out*. Его особенность — непосредственная близость к горнолыжным подъёмникам «Шале», «Олимпия» и «Заповедный лес», что позволяет гостям быстро добираться до зоны катания. В отеле представлены номера и апартаменты с видами на горы, работает SPA-центр с сауной, хаммамом и бассейном с гидромассажем.
Сейчас «Роза Хутор» готовится к открытию зимнего сезона. Начало катания запланировано на 18 декабря, однако точная дата будет зависеть от погодных условий и состояния снежного покрова. В сезоне 2026/2027 гостям будет доступно 105 километров горнолыжных трасс.
*ski in/ski out — «с лыж в отель и с лыж в отель».
https://rosakhutor.ru/
ООО Компания по девелопменту горнолыжного курорта «Роза Хутор»
123458, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Строгино,
ул. Маршала Прошлякова, д. 30, помещ. 1/3/1
ОГРН 103770201295Реклама. 16+
ООО Компания по девелопменту горнолыжного курорта «Роза Хутор»
123458, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Строгино,
ул. Маршала Прошлякова, д. 30, помещ. 1/3/1
ОГРН 103770201295Реклама. 16+