Мирового судью Александра Митюрева переизбрали в Таганроге
Александр Митюрев вновь избран мировым судьей на участке № 9 Таганрогского судебного района. Решение депутаты Законодательного собрания Ростовской области приняли 17 ноября на 39-м заседании.
Он продолжит работать на участке № 9 Таганрогского судебного района, а по правилам повторного избрания его полномочия отныне не ограничены сроком. Первый раз должность он получил в 2023 году на три года; по истечении этого периода парламент снова рассмотрел вопрос о его избрании.
Кандидат имеет высшее юридическое образование — Северо-Кавказскую академию государственной службы по специальности «Юриспруденция». Профессиональный стаж в праве превышает 20 лет, хотя карьеру он начинал в медицине: до перехода в юриспруденцию работал в медучреждениях санитаром, медбратом, врачом-фтизиатром, терапевтом и психиатром.