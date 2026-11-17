Он продолжит работать на участке № 9 Таганрогского судебного района, а по правилам повторного избрания его полномочия отныне не ограничены сроком. Первый раз должность он получил в 2023 году на три года; по истечении этого периода парламент снова рассмотрел вопрос о его избрании.