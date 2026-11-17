Фигуранту по делу о взяточничестве в свердловском УФНС назначили 4,5 года условно
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил Сергея Красуцкого к 4,5 годам лишения свободы условно, признав его виновным в посредничестве во взяточничестве (ч.4 ст.291.1 УК РФ) и собирании сведений, составляющих налоговую тайну, путем подкупа (ч.3 ст.183 УК РФ), сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Уголовное дело взятополучателя, Артура Меликсетяна, сотрудника ИФНС России по Ленинскому району Екатеринбурга — находится в стадии рассмотрения.
Судом было установлено, что Сергей Красуцкий был посредником между предпринимателем и Артуром Меликсетяном. Коммерсант стремился занизить сумму НДС к уплате путем формирования фиктивного документооборота по несуществующим сделкам. «Предприниматель через Сергея Красуцкого договаривался с сотрудником налоговой о "покупке бумажного НДС": за взятку сотрудник ФНС фальсифицировал контрагентов для фиктивных сделок, после сдачи отчетности проверял базу ФНС на предмет выявления таких сделок и через посредника сообщал результат заказчику», — подчеркнули в пресс-службе судов региона.
Еще на стадии предварительного следствия Сергей Красуцкий заключил досудебное соглашение.