Судом было установлено, что Сергей Красуцкий был посредником между предпринимателем и Артуром Меликсетяном. Коммерсант стремился занизить сумму НДС к уплате путем формирования фиктивного документооборота по несуществующим сделкам. «Предприниматель через Сергея Красуцкого договаривался с сотрудником налоговой о "покупке бумажного НДС": за взятку сотрудник ФНС фальсифицировал контрагентов для фиктивных сделок, после сдачи отчетности проверял базу ФНС на предмет выявления таких сделок и через посредника сообщал результат заказчику», — подчеркнули в пресс-службе судов региона.