Дебиторка крупных и средних компаний Дона достигла 1,19 трлн рублей
Дебиторская задолженность крупных и средних организаций Ростовской области по итогам января–сентября 2026 года достигла 1,19 трлн руб., прибавив за последний месяц 2,1%. Годовая динамика в отчете о социально-экономическом развитии региона не раскрывается.
Хуже выглядит картина по просроченным обязательствам: за месяц их объем подскочил на 10,2% и к сентябрю достиг 38,7 млрд руб.
Кредиторская задолженность к 1 сентября сложилась в размере 1,53 трлн руб. — за месяц она выросла на 2,4%. Просроченная часть увеличилась на 2,3%, до 30,3 млрд руб.