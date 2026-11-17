В Петербурге начали продавать разовые билеты на транспорт по QR-коду
В официальном чат-боте комитета по транспорту Петербурга в мессенджере МАКС запустили продажу разовых билетов по QR-коду. Электронный билет стоит 88 рублей и дает право на одну поездку без пересадки в автобусе, троллейбусе или трамвае. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.
Билет действует в течение 72 часов с момента покупки. Для оплаты проезда пассажиру нужно открыть QR-код на экране смартфона и приложить его к валидатору в салоне транспорта. Оформить билет можно в официальном чат-боте комитета по транспорту.