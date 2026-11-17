Водитель-рецидивист насмерть сбил школьницу на пешеходном переходе в Славянске-на-Кубани
Вечером 16 ноября в Славянске-на-Кубани 49-летний местный житель насмерть сбил несовершеннолетнюю девушку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Водитель находился за рулем автомобиля ВАЗ-21093, когда ехал по улице Пролетарской. В то же время эту дорогу по пешеходному переходу переходила девочка-подросток. В результате столкновения несовершеннолетняя получила множественные травмы, спасти ее не удалось.
Водитель скрылся с места происшествия. Его нашли и задержали в доме знакомых. Выяснилось, что мужчина уже шесть раз привлекался к уголовной ответственности (по ч. 1 и ч. 2 ст. 264.1 УК РФ) за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, из них трижды отбывал наказание в тюрьме.
Сотрудники полиции установили, что во время этого преступления житель Славянского района находился в состоянии опьянения, что является отягчающим обстоятельством. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.