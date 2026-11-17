Водитель скрылся с места происшествия. Его нашли и задержали в доме знакомых. Выяснилось, что мужчина уже шесть раз привлекался к уголовной ответственности (по ч. 1 и ч. 2 ст. 264.1 УК РФ) за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, из них трижды отбывал наказание в тюрьме.