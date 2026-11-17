В Ульяновской области будут судить предпринимателя за фиктивную «уличную магию»
Прокуратура Барышского района направила в суд уголовное дело о хищении индивидуальным предпринимателем полумиллиона бюджетных средств, сообщила во вторник прокуратура Ульяновской области.
Как отмечает ведомство, жителя Ульяновска, 34-летнего индивидуального предпринимателя Андрея Журавлева обвиняют в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ).
Следствие установило, что в июле 2023 года Андрей Журавлев заключил с областным государственным автономным учреждением «Молодежный многофункциональный центр “Дом молодых”» (учредитель — региональное минмолодежи) фиктивный договор на оказание услуги по организации и проведению мероприятия «Арт-резиденция» в рамках фестиваля «Уличная магия на Волге» на территории рабочего поселка Измайлово Барышского района.
По данным «Ъ-Волга», подавая в «Дом молодых» свое коммерческое предложение, Андрей Журавлев указал привлекательные условия, отмечая, что за 500 тыс. руб. организует ряд мероприятий под общим названием «Арт-резиденция». В ноябре 2023 года он представил заказчику отчет, согласно которому в рамках «Уличной магии на Волге» состоялись экскурсии, мастер-класс по живописи, воркшоп (обучающее интерактивное мероприятие) по исследованию прилегающей территории «Дома инженеров», некая «швейная мастерская» и кинопоказ. К отчету прилагались скриншоты чата с участниками мероприятия, ссылки на публикации и статистика по общему охвату мероприятия, ведомость выдачи фирменной одежды привлеченным специалистам, данные о времени и месте мероприятий, количестве участников и т.д.
Однако, как выяснило следствие, в реальности ничего этого не было, никакие мероприятия не проводились, а отчеты, в том числе о понесенных затратах, были фиктивными.
Согласно материалам дела, сам предприниматель заявил следствию, что «оказал услугу в полном объеме и никакие бюджетные средства не похищал», а денежные средства выплатил по договорам привлеченным конкретным исполнителям. При этом, отмечает следствие, он не мог вспомнить, с кем конкретно заключал договоры, не смог представить эти договоры и даже не смог назвать свидетелей, которые могли бы подтвердить проведение мероприятий.
В прокуратуре отмечают, что действиями Андрея Журавлева бюджету нанесен ущерб в полмиллиона рублей. Согласно санкциям вменяемой статьи, ему грозит до шести лет лишения свободы.