По данным «Ъ-Волга», подавая в «Дом молодых» свое коммерческое предложение, Андрей Журавлев указал привлекательные условия, отмечая, что за 500 тыс. руб. организует ряд мероприятий под общим названием «Арт-резиденция». В ноябре 2023 года он представил заказчику отчет, согласно которому в рамках «Уличной магии на Волге» состоялись экскурсии, мастер-класс по живописи, воркшоп (обучающее интерактивное мероприятие) по исследованию прилегающей территории «Дома инженеров», некая «швейная мастерская» и кинопоказ. К отчету прилагались скриншоты чата с участниками мероприятия, ссылки на публикации и статистика по общему охвату мероприятия, ведомость выдачи фирменной одежды привлеченным специалистам, данные о времени и месте мероприятий, количестве участников и т.д.