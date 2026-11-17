В Батайске построят логистический центр на площади 5,9 га
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь признал строительство логистического центра в Батайске масштабным инвестиционным проектом. Для его реализации ООО «Цветы» получит в аренду без торгов земельный участок площадью 5,9 га на улице Залесье. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте регионального правительства.
Землю предоставят компании на пять лет. Участок относится к землям населенных пунктов, его государственная собственность не разграничена.
Договор аренды будет запрещать передачу участка в субаренду и переуступку прав и обязанностей по договору другому лицу. В случае невыполнения инвестором обязательств власти смогут в одностороннем порядке расторгнуть договор.