Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь признал строительство логистического центра в Батайске масштабным инвестиционным проектом. Для его реализации ООО «Цветы» получит в аренду без торгов земельный участок площадью 5,9 га на улице Залесье. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте регионального правительства.