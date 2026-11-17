СЗТУ фиксирует на границе с Эстонией у Ивангорода стабильно напряженную обстановку
После сообщения властей Эстонии о намерении закрыть все КПП с Россией ситуация с очередями на российско-эстонской границе остается стабильно напряженной. В Ивангород сейчас больше входят, чем выходят из него. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ).
На российской стороне не фиксируют значительного роста очередей за последние две недели. При этом отмечают снижение пропускной способности сопредельных эстонских пунктов пропуска.
На уже существующие скопления влияют ограничения, введенные эстонскими пограничными органами: усиленный таможенный досмотр и сокращение графика работы. Сейчас все эстонские автомобильные пункты пропуска работают с 08:00 до 20:00 по московскому времени.
Показательна динамика пассажиропотока: через МАПП «Ивангород» с 31 августа по 6 сентября 2026 года проследовало более 12 тыс. человек в обоих направлениях, а с 26 октября по 1 ноября — 5 тыс. На МАПП «Шумилкино» и «Куничина Гора» сохраняется волнообразный прием грузового транспорта эстонской стороной.
В целом через пункты пропуска на российско-эстонском участке границы в 2025 году проследовало более 1 млн человек, с начала 2026-го — около 600 тыс. В отличие от прошлого года, когда преобладали выезжающие из России, теперь больше тех, кто въезжает в страну.
Таможенные органы просят учитывать эту информацию при планировании маршрута в ближайшие две недели — в связи с заявлением эстонских властей о возможном закрытии многосторонних автомобильных пунктов пропуска с 1 декабря 2026 года.