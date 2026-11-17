В целом через пункты пропуска на российско-эстонском участке границы в 2025 году проследовало более 1 млн человек, с начала 2026-го — около 600 тыс. В отличие от прошлого года, когда преобладали выезжающие из России, теперь больше тех, кто въезжает в страну.