В третий день выставки на стенде «Акрона» пройдет молодежный агрохакатон для студентов профильных аграрных колледжей. Молодые профессионалы представят свои оригинальные решения актуальных для современного сельского хозяйства задач. Для студентов это отличный шанс продемонстрировать свои знания, прокачать навыки, пополнить портфолио, познакомиться с лидерами отрасли и получить приглашение на стажировку.