«Акрон» представляет результаты исследований эффективности своих удобрений на выставке «ЮгАгро-2026»
Группа «Акрон», российский вертикально интегрированный производитель минеральных удобрений, выступает спонсором 33-й Международной сельскохозяйственной выставки «ЮгАгро-2026», которая проходит 17–20 ноября в Краснодаре.
На стенде «Акрона» представлен полный спектр выпускаемых компанией минеральных удобрений. Среди популярных — универсальные марки, применяемые на всех типах почв во всех климатических зонах России, марки NPK удобрений с дополнительными элементами питания, а также премиальное азотно-кальциевое удобрение нитрат кальция под торговой маркой CALINKA®.
У участников и посетителей выставки есть возможность пообщаться с профессиональными агрономами компании. На основе разработанной системы питания специалисты «Акрона» подбирают оптимальные минеральные удобрения под разные почвенно-климатические условия, рассчитывают нормы и схему внесения, проводят агросопровождение для клиентов компании.
На стенде D3019 также можно ознакомиться с результатами исследований эффективности удобрений «Акрона» в ключевых сельскохозяйственных регионах России. По результатам испытаний 2026 года использование систем питания на основе азофоски NPK 16-16-16 и нитрата кальция CALINKA® позволило увеличить урожайность и качество основных полевых и плодовоовощных культур.
В рамках выставки Группа «Акрон» совместно с партнерами проводит семинар «Формула урожая: объединяя лучшие решения». Он пройдет 18 ноября, с 10:00 до 11:30, в конференц-зале 1.2 ВКК «Экспоград Юг».
На мероприятии эксперты «Акрона», BASF, Limagrain и «Полидон Агро» представят современные подходы к минеральному питанию, защите растений и технологиям выращивания сельскохозяйственных культур. В центре внимания — роль кальция в предотвращении потерь урожая, эффективное применение средств защиты растений и листовых обработок, а также практические инструменты снижения производственных рисков. Участники узнают, как комплексное применение агротехнологических решений и профессиональное сопровождение помогают сохранить урожай и повысить рентабельность сельхозпроизводства.
В третий день выставки на стенде «Акрона» пройдет молодежный агрохакатон для студентов профильных аграрных колледжей. Молодые профессионалы представят свои оригинальные решения актуальных для современного сельского хозяйства задач. Для студентов это отличный шанс продемонстрировать свои знания, прокачать навыки, пополнить портфолио, познакомиться с лидерами отрасли и получить приглашение на стажировку.
Напомним, что Группа «Акрон» поставляет высококачественные минеральные удобрения в 55 регионов России. За 10 месяцев 2026 года общий объем поставок на внутренний рынок составил около 700 тыс. тонн. Компания владеет собственной дистрибьюторской сетью АО «Агронова», которая включает в себя 9 агрохимических предприятий, обеспечивающих прямой доступ к потребителям продукции в крупнейших сельскохозяйственных регионах страны. Подразделения «Агроновы» предоставляют услуги по доставке, продаже и хранению минеральных удобрений. Суммарные емкости складских помещений сбытовой сети составляют 225 тыс. тонн.
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