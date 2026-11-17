Ряд марок стали линейки MAGSTRONG разработан в первую очередь для нужд производителей сельхозтехники и получил индекс AGRO. Износостойкий прокат AGRO22, AGRO33 и AGRO37, ранее в России не выпускавшийся, ориентирован на замещение импортных аналогов. Эти марки нашли широкое применение у предприятий, производящих комплектующие для почвообрабатывающей, посевной, уборочной техники. Химический состав и технология производства подобраны с учетом требуемых характеристик по твердости и износостойкости.