ММК представляет стали MAGSTRONG на «ЮГАГРО-2026»
Магнитогорский металлургический комбинат представляет линейку высокопрочных и износостойких сталей под брендом MAGSTRONG на международной выставке «ЮГАГРО» в Краснодаре. С этой продукцией, востребованной в аграрном секторе, можно ознакомиться на стенде компании (В7015) в павильоне №2 выставочного центра «Экспоград Юг».
Ряд марок стали линейки MAGSTRONG разработан в первую очередь для нужд производителей сельхозтехники и получил индекс AGRO. Износостойкий прокат AGRO22, AGRO33 и AGRO37, ранее в России не выпускавшийся, ориентирован на замещение импортных аналогов. Эти марки нашли широкое применение у предприятий, производящих комплектующие для почвообрабатывающей, посевной, уборочной техники. Химический состав и технология производства подобраны с учетом требуемых характеристик по твердости и износостойкости.
Из сталей линейки MAGSTRONG изготавливают плуги, культиваторы, сеялки, рыхлители, жатки, бороны, шнековые подъёмники, лопасти, гусеничные цепи, износостойкие накладки, ножи и режущие полотна. Свойства этой продукции позволяют производить с ней все виды механической обработки и формовки. После дальнейшей объемной или индукционной закалки она приобретает крайне высокие значения твердости и сохраняет необходимый уровень пластичности, что делает конечные изделия износостойкими, с хорошей сопротивляемостью ударным нагрузкам.
Посетители выставки могут не только получить развернутую информацию о высокопрочных и износостойких сталях MAGSTRONG, но и увидеть образцы сельхозтехники, в которых применяется инновационная продукция ММК.
Международная сельскохозяйственная выставка «ЮГАГРО» проходит с 17 по 20 ноября 2026 года в Краснодаре. Ежегодно в ней участвуют свыше 600 ведущих российских и иностранных производителей и поставщиков.
ПАО «ММК»Реклама 18+