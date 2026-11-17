В суде представитель прокуратуры возражал против удовлетворения ходатайства, так как за время отбывания наказания осужденный неоднократно привлекался к дисциплинарной ответственности за нарушение режимных требований. Суд согласился с позицией надзорного ведомства и отказал осужденному. Постановление не вступило в законную силу.