Бывшему замглавы Жигулевска отказано в смягчении наказания
Экс-чиновник не смог добиться перевода из колонии на принудительные работы
Самарский областной суд отказал бывшему заместителю главы Жигулевска Игорю Смураге в замене неотбытой части наказания принудительными работами. Об этом сообщает прокуратура.
Установлено, что в 2023 году (с учетом апелляционного определения судебной коллегии по уголовным делам Самарского областного суда от 28 августа 2024 года) Игорь Смурага был признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (покушение на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Он был приговорен к семи годам трем месяцам колонии строгого режима. Также его на два года девять месяцев лишили права занимать должности в госорганах, органах МСУ и учреждениях, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. В августе 2024 года облсуд смягчил приговор Игорю Смураге.
В настоящее время Игорь Смурага отбывает наказание в исправительной колонии № 3.
В суде представитель прокуратуры возражал против удовлетворения ходатайства, так как за время отбывания наказания осужденный неоднократно привлекался к дисциплинарной ответственности за нарушение режимных требований. Суд согласился с позицией надзорного ведомства и отказал осужденному. Постановление не вступило в законную силу.