На Ростовскую область может обрушиться второй шторм с ливнями и ветром до 20 м/с
В Ростовской области 20–22 ноября прогнозируют сильные дожди и порывистый ветер. По интенсивности непогода может оказаться сопоставимой со штормом 12 ноября, сообщил donnews.ru со ссылкой на данные метеоролога Александра Ильина.
По предварительной оценке специалиста, в отдельных районах за несколько дней выпадет 20–35 мм осадков. Это почти половина месячной нормы, которая составляет 51 мм. Скорость порывов ветра может достигать 15–20 м/с.
С учетом уже прошедших дождей и ожидаемых осадков суммарное количество влаги за ноябрь может приблизиться к двукратной месячной норме — около 200%.
Александр Ильин уточнил, что прогноз пока носит предварительный характер: сроки ухудшения погоды могут сдвинуться на один-два дня в обе стороны.