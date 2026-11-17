Следующим шагом станет закрытие теплового контура, очистка монтажных швов и демонтаж поврежденных бетонных конструкций. После этого начнется армирование каркасов, установка опалубки и заливка новых элементов. Алексей Русских поставил задачу завершить подготовительный этап и приступить к первым строительно-монтажным операциям в ближайшие дни.