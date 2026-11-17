В Ульяновске представят план восстановления дома, поврежденного вражеским БПЛА
Глава Ульяновской области Алексей Русских потребовал от подчиненных предоставить детальный план ремонта жилого дома на улице Розы Люксембург, получившего максимальные повреждения в результате атаки беспилотника. О данном распоряжении губернатор сообщил в своем официальном канале в мессенджере Max.
На текущий момент эксперты завершили проверку несущих конструкций здания. Особое внимание уделяется подъезду с наибольшим объемом разрушений. Специалисты подготовили необходимые разделы проектной документации для старта работ по восстановлению фасада, перегородок, перекрытий и опорных элементов. Подрядная организация заканчивает монтаж строительных лесов.
Следующим шагом станет закрытие теплового контура, очистка монтажных швов и демонтаж поврежденных бетонных конструкций. После этого начнется армирование каркасов, установка опалубки и заливка новых элементов. Алексей Русских поставил задачу завершить подготовительный этап и приступить к первым строительно-монтажным операциям в ближайшие дни.
Региональное министерство ЖКХ и администрация города обязаны ежедневно отслеживать ход восстановления, а надзорные органы подключены к процессу контроля. Отмечается, что исполнитель имеет значительный опыт в ремонте подобных объектов, полученный в Мариуполе.
Министерству соцразвития региона поручено взять на контроль индивидуальное сопровождение пострадавших семей. Также запланирована встреча с местными жителями, на которой им представят утвержденный график ремонтных работ.