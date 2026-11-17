Кисловодск стал одним из самых востребованных городов для путешествий в одиночку
В ноябре 2026 года Кисловодск оказался среди десяти российских городов, которые чаще всего выбирали для самостоятельных поездок. Такой рейтинг составил сервис бронирования «Твил.ру».
По продолжительности отдыха курорт занял первое место среди участников списка: в среднем туристы бронировали жилье на десять ночей. Помимо Кисловодска, в рейтинг вошли Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Краснодар, Казань, Калининград, Геленджик, Ялта и Анапа.
Глава Кисловодска Евгений Моисеев отметил, что десятидневное пребывание одиночных путешественников свидетельствует о разнообразии возможностей для отдыха в городе. По его словам, туристам найдется чем заняться в Кисловодске даже во время продолжительной поездки без компании.