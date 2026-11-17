Глава Кисловодска Евгений Моисеев отметил, что десятидневное пребывание одиночных путешественников свидетельствует о разнообразии возможностей для отдыха в городе. По его словам, туристам найдется чем заняться в Кисловодске даже во время продолжительной поездки без компании.