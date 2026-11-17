В Сочи выставили на торги участок бизнесмена-банкрота Сергея Эксузяна за 88,8 млн рублей
Участок площадью 5 тыс. кв. м продают в селе Казачий Брод Адлерского района Сочи, следует из данных, опубликованных в ЕФРСБ.
Земля предназначена для личного подсобного хозяйства. Начальная цена — 88,76 млн руб., или около 17,75 тыс. руб. за квадратный метр. Заявки принимают до 5 января 2027 года. Организатор — финансовый управляющий Евгения Полынникова; продажа связана с банкротством бизнесмена и бывшего депутата Сергея Эксузяна, которое рассматривает Арбитражный суд Краснодарского края.
В объявлении управляющий предупреждает, что должник препятствует осмотру жилого помещения, не передает ключи и документы, а имущество продают «как есть». Покупателю предстоит самостоятельно изучить документы и проверить характеристики объекта, а также оплатить расходы на регистрацию и оформление сделки.
Торги проходят на фоне продолжительного спора о происхождении имущества экс-депутата. В 2023 году суды взыскали в доход государства 110 млн руб. и два участка Сергея Эксузяна. Верховный суд в 2024 году отменил судебные акты и направил дело на новое рассмотрение.
17 апреля 2025 года Центральный районный суд Сочи повторно удовлетворил иск Генпрокуратуры. В доход государства обратили два участка общей стоимостью около 525 млн руб. и 110 млн руб. денежных средств — всего около 635 млн руб. По данным суда, речь шла о шести объектах недвижимости, включая четыре постройки и два участка общей площадью более 10 тыс. кв. м. Апелляция оставила решение в силе, а в декабре 2025 года Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу защиты.
В первоначальном разбирательстве прокуратура связывала претензии с двумя эпизодами. В одном фигурировал участок площадью 1 га в Мамайке, который, по версии надзорного ведомства, мэрия передала в аренду аффилированному лицу; Сергей Эксузян купил построенный там дом, а право аренды получил безвозмездно. Во втором эпизоде речь шла о земле площадью около 0,2 га в Дагомысе. По версии прокуратуры, бизнесмен воспользовался правом Героя Советского Союза на бесплатное получение участка, затем приобрел его, разделил на части и построил коттеджи, проданные за 110 млн руб. Надзорное ведомство утверждало, что обе территории относятся к Сочинскому национальному парку и не могли использоваться для такого строительства и оборота. «Коммерсантъ» сообщал, что суд принял позицию прокуратуры о коррупционном характере получения выгоды.
Отдельный эпизод связан с апарт-отелем «Сады киви» в Адлере. По данным «Ъ», проект состоял из девяти корпусов и был готов примерно на 85%, когда строительство остановили. Прокуратура добилась отзыва разрешения и аннулирования аренды: участок находился в федеральной собственности, а право застройки, по позиции надзорного ведомства, возникло незаконно. В 2025 году Сергей Эксузян и компания «Сады киви» попытались взыскать с государства 5,8 млрд руб. убытков, утверждая, что к потерям привели незаконные действия бывшего руководителя краевого управления Росимущества Андрея Краснова. Арбитражный суд отказал в иске: застройщик не доказал вину чиновника и неосмотрительность государства, а суд указал, что государство не отвечает за отсутствие должной осмотрительности самого застройщика.
В феврале 2025 года Сергея Эксузяна задержали, а Центральный районный суд Сочи заключил его под стражу по делу о мошенничестве. Тогда правоохранители не раскрывали подробности обвинения. «Ъ» писал, что дело могло касаться земельного участка площадью 20 соток, который ранее получил Герой Советского Союза.
Кроме того, связанная с Сергеем Эксузяном компания «Сады киви» банкротится, а в процедуре возник спор о детском саде «Золотой ключик» в Дагомысе. Кредитор просил признать недействительной передачу доли в детском саду муниципалитету. На данный момент наиболее определенный результат — вступившее в силу после апелляции и кассации решение об обращении активов Сергея Эксузяна стоимостью около 635 млн руб. в доход государства; выставленный участок продают в рамках отдельного дела о банкротстве.