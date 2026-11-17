17 апреля 2025 года Центральный районный суд Сочи повторно удовлетворил иск Генпрокуратуры. В доход государства обратили два участка общей стоимостью около 525 млн руб. и 110 млн руб. денежных средств — всего около 635 млн руб. По данным суда, речь шла о шести объектах недвижимости, включая четыре постройки и два участка общей площадью более 10 тыс. кв. м. Апелляция оставила решение в силе, а в декабре 2025 года Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу защиты.