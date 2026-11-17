«АйдоЛаб» является официальным дистрибьютором Nasco Sampling и Interscience в России, Белоруссии, Казахстане и ряде других стран СНГ. По словам представителей компании, требования к аналитическому контролю в химической, фармацевтической и пищевой отраслях становятся строже, и вместе с этим растет спрос на специальные пакеты для точного и безопасного пробоотбора.