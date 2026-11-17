Компания «АйдоЛаб» показала на выставке «Химия-2026» пакеты для отбора и гомогенизации проб Whirl-Pak® и Interscience
С 9 по 12 ноября в московском «Тимирязев Центре» прошла 29-я международная выставка химической промышленности и науки «Химия-2026». Она прошла при поддержке национального проекта «Новые материалы и химия». Среди участников была компания «АйдоЛаб».
Участниками выставки в этом году стали около 450 компаний из России, Белоруссии, Китая, Индии, Ирана и Узбекистана. В экспозиции были представлены новинки нефтегазохимии, химического машиностроения, зеленой химии и новых материалов. Организаторы также выделили лабораторное и аналитическое оборудование, промышленную безопасность и технологии очистки воды.
Стенд «АйдоЛаб» был посвящен расходным материалам для отбора проб и гомогенизации образцов. Экспозицию представлял сооснователь и коммерческий директор компании Артём Ступак. Он показал гостям выставки пакеты для отбора проб Вихрь/Whirl-Pak®, которые производит американская компания Nasco Sampling, и серию пакетов для гомогенизации проб Bag Filter, Bag Page и BagLight французской компании Interscience.
«АйдоЛаб» является официальным дистрибьютором Nasco Sampling и Interscience в России, Белоруссии, Казахстане и ряде других стран СНГ. По словам представителей компании, требования к аналитическому контролю в химической, фармацевтической и пищевой отраслях становятся строже, и вместе с этим растет спрос на специальные пакеты для точного и безопасного пробоотбора.
https://idolab.ru/
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