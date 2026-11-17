В Сочи пресекают незаконные сбросы сточных вод
Мониторинговая группа ведет работу по выявлению и пресечению сбросов хозяйственно-бытовых сточных вод и других загрязнений на рельеф местности, в ливневые сети Сочи, а также в водные объекты в городе и за его пределами. Об этом сообщает пресс-служба МЦУ Сочи.
Специалисты при обследовании территорий Лазаревского и Центрального внутригородских районов обнаружили незаконные врезки хозяйственно-бытовой канализации и сети поверхностного водоотведения. На данный момент сотрудники приняли меры по тампонированию проблемных зон.
Кроме того, собственникам объектов выдали уведомления об ограничении подачи водоснабжения в случае неисполнения требований по устранению нарушений. Работа в этом направлении продолжается.