Поезд из Петербурга в Керчь задерживается на четыре часа из-за закрытия Крымского моста
Крымский мост подвергся повторной атаке БПЛА
Четыре поезда «Таврия», следующие в Крым, задерживаются из-за временного закрытия Крымского моста после повторной атаки беспилотников. Среди них — состав № 007/008 Санкт-Петербург — Керчь, который отстает от расписания на четыре часа. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».
По данным на 08:30 мск 17 ноября, также задерживаются поезд № 092/091 Москва — Керчь (на четыре часа), № 27/28 Москва — Керчь (на 2,5 часа) и № 315/316 Адлер — Керчь (на 3,5 часа). Пассажирам, чьи поезда опоздают более чем на четыре часа, предоставят питание и воду.
Движение по Крымскому мосту остановили после повторной атаки беспилотников в ночь на 17 ноября. Как писал «Ъ», проезд автомобилей приостановили еще в 23:54 мск 16 ноября. Позднее Минтранс сообщил, что временно остановлено движение как по автомобильной, так и по железнодорожной части моста. Специалисты оценивают ущерб, пострадавших, по предварительным данным ведомства, нет.
Накануне, 16 ноября, после предыдущей атаки на мосту проводили восстановительные работы. Вечером движение автомобилей запустили в реверсивном режиме. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда назвал повреждения незначительными.