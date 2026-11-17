По данным на 08:30 мск 17 ноября, также задерживаются поезд № 092/091 Москва — Керчь (на четыре часа), № 27/28 Москва — Керчь (на 2,5 часа) и № 315/316 Адлер — Керчь (на 3,5 часа). Пассажирам, чьи поезда опоздают более чем на четыре часа, предоставят питание и воду.