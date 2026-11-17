С 1 сентября 2026 года в российских школах начала действовать программа изучения арабского языка. В ряде школ появилась возможность выбирать его в качестве второго иностранного языка. Ранее в пресс-службе минпросвещения заявили, что ведомство перевело на арабский язык русские народные сказки, а также книги отечественных писателей, которые направили в ОАЭ. Сам курс разработан в рамках развития образовательного сотрудничества с Объединенными Арабскими Эмиратами.