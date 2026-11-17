Оренбургский педуниверситет займется подготовкой учителей арабского языка
Программа переподготовки рассчитана на четыре модуля
Факультет иностранных языков Оренбургского государственного педагогического университета (ОГПУ) реализует программу профессиональной переподготовки «Преподавание арабского языка в современной школе». Курс ориентирован на развитие профессиональных компетенций педагогов в условиях меняющейся образовательной среды, сообщили в пресс-службе вуза.
Обучение будет построено вокруг четырех модулей. Первый (предметный) отвечает за формирование иноязычной коммуникативной компетенции. Второй (психолого-педагогический) развивает ключевые умения в педагогике и психологии. Третий модуль посвящен методике преподавания арабского языка. Четвертый (коммуникативный) учит педагогов пользоваться современными цифровыми и интерактивными инструментами.
С 1 сентября 2026 года в российских школах начала действовать программа изучения арабского языка. В ряде школ появилась возможность выбирать его в качестве второго иностранного языка. Ранее в пресс-службе минпросвещения заявили, что ведомство перевело на арабский язык русские народные сказки, а также книги отечественных писателей, которые направили в ОАЭ. Сам курс разработан в рамках развития образовательного сотрудничества с Объединенными Арабскими Эмиратами.