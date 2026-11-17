На Дону приюты для животных могут попасть под контроль из-за роста отходов на 20%
В Ростовской области основанием для внимания надзорных органов станут увеличение падежа животных на 20%, рост числа документов на биологические отходы в приютах на 20% и отсутствие ежемесячных обновлений о работе с бездомными животными. Новые индикаторы риска предусмотрены постановлением правительства региона, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
Первый критерий — увеличение не менее чем на 20% числа случаев падежа животных на подконтрольном объекте за три календарных месяца подряд по сравнению с предыдущими тремя месяцами. При этом не учитываются случаи, связанные с заразными и особо опасными болезнями животных. Информацию об изменении показателя надзорные органы будут получать от организаций государственной ветеринарной службы.
Второй индикатор касается приютов. Риск нарушения будут фиксировать, если за три месяца подряд количество оформленных ветеринарных сопроводительных документов на биологические отходы увеличится не менее чем на 20% по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом.
Третий критерий — отсутствие на официальной интернет-странице организации, содержащей животных без владельцев, новых сведений об отловленных или выпущенных в прежнее место обитания животных по сравнению с предыдущим месяцем.