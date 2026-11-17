Первый критерий — увеличение не менее чем на 20% числа случаев падежа животных на подконтрольном объекте за три календарных месяца подряд по сравнению с предыдущими тремя месяцами. При этом не учитываются случаи, связанные с заразными и особо опасными болезнями животных. Информацию об изменении показателя надзорные органы будут получать от организаций государственной ветеринарной службы.