Штрафы за проезд без оплаты в Сургуте увеличили до 3 тыс. рублей
В Сургуте в десятки раз увеличили штрафы за проезд на общественном транспорте без оплаты, сообщили в управлении по вопросам общественной безопасности администрации города.
Так, штрафовать проехавшего без билета будут на 3 тыс. руб., если он попался на этом в первый раз, если во второй — на 5 тыс. руб. Одного из жителей уже оштрафовали на заседании административной комиссии Сургута.
В данный момент проезд в автобусе в Сургуте стоит 37 руб.