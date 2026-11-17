Кабмин проведет заседание по последствиям атаки на Крымский мост
В ближайшее время состоится заседание правительственной комиссии по устранению последствий второй атаки на Крымский мост этой ночью. Об этом пишет ТАСС.
Заседание правительственной комиссии пройдет под руководством вице-премьера России Марата Хуснуллина. Мероприятие состоится в Доме правительства.
В ночь на 17 ноября глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что украинские военные снова ударили по Крымскому мосту. Сейчас движение транспорта по мосту временно приостановлено.
Главы Крыма и Севастополя призвали жителей и гостей полуострова не ездить в направлении моста и учитывать ограничения при планировании маршрутов. Продажа автобусных билетов из Краснодарского края в Крым также временно приостановлена.