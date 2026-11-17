Специалисты оценивают нанесенный Крымскому мосту ущерб
Специалисты оценивают ущерб, нанесенный в результате второй атаки БПЛА на Крымский мост. Движение поездов и автомобилей по мосту приостановлено. Об этом сообщает Минтранс России.
В результате повторной атаки БПЛА на Крымский мост никто не пострадал. Водителей просят сейчас не выезжать в сторону моста.
Ранее стало известно, что в Краснодарском крае приостановлена продажа автобусных билетов в Республику Крым. Мера введена на неопределенный срок.