Три пассажирских поезда «Таврия», следующие через Ростовскую область в Крым, задерживаются из-за временного ограничения движения по Крымскому мосту после атаки беспилотников. По состоянию на 08:30 17 ноября опоздание составов составляло от 2,5 до 4 часов, сообщает пресс-служба перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».