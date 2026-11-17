Три поезда через Ростов задерживаются после атаки БПЛА на Крымский мост
Три пассажирских поезда «Таврия», следующие через Ростовскую область в Крым, задерживаются из-за временного ограничения движения по Крымскому мосту после атаки беспилотников. По состоянию на 08:30 17 ноября опоздание составов составляло от 2,5 до 4 часов, сообщает пресс-служба перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».
Задерживаются поезд №007/008 Санкт-Петербург — Керчь, отправившийся 15 ноября, и поезд №092/091 Москва — Керчь, также отправившийся 15 ноября. Оба состава отстают от графика на четыре часа. Поезд №027/028 Москва — Керчь, отправившийся 16 ноября, задерживается на 2,5 часа.
Пассажирам поездов, задерживающихся более чем на четыре часа, предоставят питание и воду. Перевозчик предупредил, что время опоздания может измениться.