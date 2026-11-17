Ранее за такой помощью жителям края приходилось ездить в крупные федеральные медицинские центры. Технология устроена так: биологический протез доставляют к сердцу по сосудам и устанавливают вместо поврежденного клапана. Для пожилых пациентов и тех, кому по состоянию здоровья тяжело перенести открытое вмешательство, это принципиально менее травматичный вариант.