В Ставрополе впервые провели замену аортального клапана без открытой операции
Кардиохирурги Краевого клинического кардиологического диспансера Ставрополя впервые в регионе выполнили транскатетерную имплантацию аортального клапана — вмешательство без серьезной открытой операции. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
Ранее за такой помощью жителям края приходилось ездить в крупные федеральные медицинские центры. Технология устроена так: биологический протез доставляют к сердцу по сосудам и устанавливают вместо поврежденного клапана. Для пожилых пациентов и тех, кому по состоянию здоровья тяжело перенести открытое вмешательство, это принципиально менее травматичный вариант.
В краевом минздраве новую методику называют очередным шагом в развитии кардиологической службы.