Следствие установило, что 20 августа у себя дома в Тюмени обвиняемый распивал алкоголь со своей сожительницей и ее подругой. Из-за незначительного конфликта они стали оскорблять его. Тюменец вышел во двор и взял из собачьей будки ранее найденный им охотничий обрез. Из него он выстрелил в голову и тело каждой жертвы — они скончались на месте.