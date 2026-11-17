Застрелившего двух женщин тюменца отправили под суд
Прокуратура направила в Тюменский областной суд уголовное дело ранее судимого 45-летнего жителя Тюмени, обвиняемого в расстреле из ружья двух женщин, сообщили в прокуратуре региона. Его будут судить по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия).
Следствие установило, что 20 августа у себя дома в Тюмени обвиняемый распивал алкоголь со своей сожительницей и ее подругой. Из-за незначительного конфликта они стали оскорблять его. Тюменец вышел во двор и взял из собачьей будки ранее найденный им охотничий обрез. Из него он выстрелил в голову и тело каждой жертвы — они скончались на месте.
Обвиняемый сам сообщил полиции о своем поступке. Его задержали и заключили под стражу.