По версии следствия, женщина вместе с супругом с октября 2015 по июль 2022 года привлекала деньги граждан под предлогом участия в строительстве многоквартирного дома на принадлежащем ей участке по улице Маячной, 38-Б. Обманутым обещали квартиры по невысокой цене в четырехэтажном доме с подземным паркингом. На деле обязательств супруги выполнять не собирались: участок имел статус индивидуальной жилой застройки, возводить на нем многоквартирный дом было запрещено, разрешительных документов у пары не было, а квартиры покупателям так и не передали.