Суд рассмотрит дело о хищении 67 млн рублей у 16 дольщиков в Севастополе
Прокуратура Гагаринского района Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении почти 67 млн руб., которые собирали под предлогом строительства жилья. Дело передано в суд, сообщили в пресс-службе ведомства.
На скамье подсудимых — 42-летняя местная жительница, жена председателя жилищно-строительного кооператива. Ее обвиняют в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По версии следствия, женщина вместе с супругом с октября 2015 по июль 2022 года привлекала деньги граждан под предлогом участия в строительстве многоквартирного дома на принадлежащем ей участке по улице Маячной, 38-Б. Обманутым обещали квартиры по невысокой цене в четырехэтажном доме с подземным паркингом. На деле обязательств супруги выполнять не собирались: участок имел статус индивидуальной жилой застройки, возводить на нем многоквартирный дом было запрещено, разрешительных документов у пары не было, а квартиры покупателям так и не передали.
Всего у 16 потерпевших из Севастополя, Крыма, Ставропольского края и Мурманской области похищено почти 67 млн руб. Расследование провел следственный отдел ОМВД России по Гагаринскому району города.
Дело в отношении женщины направлено в Гагаринский районный суд; материалы о ее муже выделены в отдельное производство. На принадлежащие обвиняемой объекты недвижимости наложен арест.