Средняя стоимость квартиры, приобретенной донскими заемщиками по IT-ипотеке, по итогам семи месяцев 2026 года достигла 9 млн руб. при площади 69 кв. м. Общероссийские значения — 9,8 млн руб. и 65 кв. м соответственно. Как резюмируют авторы исследования, ростовские покупатели получают жилье большей площади, чем в среднем по России и округу, притом что метр обходится дешевле, чем в Крыму и на Кубани.