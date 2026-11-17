На Дону выдачи IT-ипотеки выросли на 15% в 2026 году
За девять месяцев 2026 года Ростовская область выдала на 15% больше кредитов по IT-ипотеке, чем за аналогичный период прошлого года, а в деньгах — на 16% больше. Таковы данные исследования консалтингового агентства Macon и девелопера «Поколение».
За три года работы программы донской регион нарастил число выданных кредитов в шесть раз, а их совокупный объем — в семь. Это лучшие темпы прироста среди субъектов Южного федерального округа, отмечают аналитики.
В масштабах страны динамика еще заметнее: с января по сентябрь 2026 года количество IT-кредитов в РФ прибавило 22%, тогда как в среднем по ЮФО — лишь 7%. Слабее всего выглядит Краснодарский край, где рост составил всего 1%.
Средняя стоимость квартиры, приобретенной донскими заемщиками по IT-ипотеке, по итогам семи месяцев 2026 года достигла 9 млн руб. при площади 69 кв. м. Общероссийские значения — 9,8 млн руб. и 65 кв. м соответственно. Как резюмируют авторы исследования, ростовские покупатели получают жилье большей площади, чем в среднем по России и округу, притом что метр обходится дешевле, чем в Крыму и на Кубани.