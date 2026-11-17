Людмила Бабушкина трудилась на Режевском химическом заводе, военном представительстве Министерства обороны СССР в 1969-1991 годах, с 1991-о руководила службой Пенсионного фонда России (ПФР) по Режу (Свердловская область). В 1997-м получила пост заместителя управляющего отделением ПФР по региону, который занимала до 2004 года. В 2000 году избралась депутатом палаты представителей Заксобрания по Богдановичскому округу, в 2004-м — заместителем ее председателя, с 2007-о исполняла обязанности спикера, в 2008-м возглавила верхнюю палату регионального парламента. В 2011 году после объединения областной думы и палаты представителей заняла пост спикера Заксобрания. В 2026 году Денис Паслер поддержал смену председателя — новым главой регионального парламента стал первый вице-спикер Дмитрий Жуков, который, по словам источников «Ъ-Урал», давно знаком с господином Паслером и «ориентирован на губернатора». Собеседники отмечали, что весомыми факторами для отставки госпожи Бабушкиной стали почтенный возраст и многолетние конфликты с сенатором Виктором Шептием, омбудсменом Татьяной Мерзляковой и замгубернатора — министром здравоохранения Татьяной Савиновой. В новом созыве Людмилу Бабушкину избрали первым вице-спикером. За время работы председатель была признана Почетным гражданином в шести городах.