На электронной площадке «ГИС. Торги» открыта процедура реализации арестованного залогового имущества должника Азрета Салпагарова. На аукцион выставлено семиэтажное нежилое здание (автосервис) площадью 8675 кв. м, расположенное в 496-м квартале Ставрополя по ул. Доваторцев, 52д. Начальная продажная цена объекта составляет 106,92 млн рублей. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).