В Ставрополе выставлен на торги семиэтажный автосервис за 106,9 млн рублей
На электронной площадке «ГИС. Торги» открыта процедура реализации арестованного залогового имущества должника Азрета Салпагарова. На аукцион выставлено семиэтажное нежилое здание (автосервис) площадью 8675 кв. м, расположенное в 496-м квартале Ставрополя по ул. Доваторцев, 52д. Начальная продажная цена объекта составляет 106,92 млн рублей. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
Торги проводятся на основании постановления судебного пристава-исполнителя Главного УФССП России по Ставропольскому краю. Объект обременен ипотекой в силу закона и запрещениями на регистрационные действия. Земельный участок под зданием находится у должника в аренде.
Согласно условиям аукциона, размер задатка для участия составляет 5 млн рублей, шаг аукциона — 1 млн рублей.
Прием заявок на участие продлится до 16:00 25 ноября. Прием ценовых предложений начнется 27 ноября в 10:00.
Победитель торгов обязан оплатить приобретенное имущество в течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах аукциона.
В июле 2026 года тот же объект анонсировался к продаже с начальной стоимостью 392,8 млн рублей при шаге аукциона 3,9 млн рублей и задатке в 19 млн рублей. Однако торги не состоялись, после чего в рамках исполнительного производства стоимость лота была пересмотрена.