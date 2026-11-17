Корпоративные новости на “Ъ FM”
Верховный суд не разрешил бывшему депутату Госдумы Михаилу Слипенчуку перенести дело о банкротстве в Еврейскую автономную область. Экономколлегия ВС поддержала кредитора, банк ПСБ, и отменила решения нижестоящих судов.
В пресс-службе ПСБ назвали это «прецедентом и принципиальной победой, которая формирует новую судебную практику по пресечению ухода от ответственности за непогашенные долги». В банке подчеркнули: «Верховный суд встал на защиту принципов справедливости и прозрачности, подтвердив несостоятельность попыток недобросовестных должников манипулировать правилами подсудности».
ПСБ продолжит банкротство Слипенчука в Москве и будет оспаривать сделки по выводу активов, чтобы вернуть имущество в конкурсную массу и не допустить ущерба интересам банка.