В пресс-службе ПСБ назвали это «прецедентом и принципиальной победой, которая формирует новую судебную практику по пресечению ухода от ответственности за непогашенные долги». В банке подчеркнули: «Верховный суд встал на защиту принципов справедливости и прозрачности, подтвердив несостоятельность попыток недобросовестных должников манипулировать правилами подсудности».