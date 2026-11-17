В день матча сборных России и Венесуэлы в Краснодаре усилят работу общественного транспорта
Работа общественного транспорта в Краснодаре будет усилена в день матча сборных России и Венесуэлы. Игра на стадионе начнется 17 ноября в 19:00 мск. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Согласно данным департамента транспорта и дорожного хозяйства, с 17:00 увеличат интенсивность выхода на линию автобусов по маршрутам №45, 46, 48, 51, 58, 78. На маршрут №46 выйдут автобусы большой вместимости, а на трамвайных маршрутах №1, 2, 3, 20 будет добавлено количество вагонов.
Отмечается, что на улице Северной в Краснодаре действует выделенная полоса для общественного транспорта. Водителей автомобилей просят соблюдать правила дорожного движения и не занимать ее.
Кроме того, по данным мэрии, обстановку на подъездах к стадиону будут мониторить специалисты Центра организации дорожного движения. Сотрудники ГИБДД будут дежурить.