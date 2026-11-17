До 16% годовых по накопительным счетам могут получить жители Прикамья
ПСБ расширил линейку сберегательных инструментов для розничных клиентов, предложив новые накопительные счета со ставкой до 16% годовых.
Для новых клиентов по накопительному счету «Импульс»* первые два месяца действует повышенная ставка 16% годовых при размещении суммы до 5 млн рублей. Далее устанавливается базовая ставка 9% годовых. Процентный доход выплачивается ежемесячно в дату открытия на минимальный остаток по счету.
По накопительному счету «Вектор»** максимальная ставка составляет 13,5% годовых при начислении процентов на минимальный остаток по счету. При начислении процентов на ежедневный остаток вкладчики получают доходность 12,5% годовых.
«Наши новые накопительные продукты дают клиенту выбор: можно получить высокую приветственную ставку и затем комфортно управлять средствами или выстроить доходность под свой объем накоплений. Такой подход отвечает разным финансовым привычкам и целям наших клиентов», – отметил Юрий Латанов, начальник управления сберегательных и транзакционных продуктов ПСБ.
* Накопительный счет «Импульс». Ставка 16% годовых по накопительному счету «Импульс» действует для сумм менее 5 млн в течение двух первых месяцев для клиентов, не имевших действующих и закрытых накопительных счетов и срочных вкладов, а также для клиентов, у которых суммарный остаток на всех накопительных счетах ни в один из дней не превышал 1000 за 180 дней до открытия накопительного счета «Импульс». По окончании первых двух месяцев действия ставки начисление и выплата процентов производятся по базовым ставкам, действующим в банке на дату окончания указанного периода. Для сумм, превышающих 5 млн , действует минимальная гарантированная ставка – 9% годовых.
** Накопительный счет «Вектор». Ставка 13,5% годовых по накопительному счету «Вектор» начисляется на сумму минимального остатка на счете в течение календарного месяца. Ставка 12,5% годовых по накопительному счету «Вектор» начисляется на сумму ежедневного фактического остатка на счете в течение календарного месяца.
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