ПАО «Банк ПСБ», универсальная лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на осуществление банковских операций с драгоценными металлами от 1 апреля 2025 года №3251. Подробная информация – на psb.ru, по телефону 8-800-333-78-90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации.