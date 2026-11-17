В Краснодаре начнут устанавливать новогодние елки
На этой неделе в Краснодаре начнется установка новогодних елок. Десять елей высотой от 15 до 21 м будут стоять в скверах, на площадях и перекрестках города. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.
21 ноября елку поставят в Юбилейном микрорайоне Краснодара на аллее в честь 80-летия образования края. 22 ноября — на пересечении улиц Красных Партизан и Трубилина.
23 ноября елка появится на площади напротив здания Законодательного собрания. 24 ноября — на площади перед кинотеатром «Болгария».
25 ноября установка ели запланирована в сквере имени Гатова. 26 ноября — в сквере «Субботний», а 27 ноября — в сквере «Пограничников».
28 ноября елка будет установлена на улице Красной, 35, там появится 19-метровая ель. 30 ноября специалисты поставят елку в сквере «Изумрудный». 4 декабря главная городская елка высотой 21 м появится на площади перед зданием администрации на Красной, 124.