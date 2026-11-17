Под контролем Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора также ввозились личи из Китая и ЮАР (314,5 тонны), салак (1,2 тонны) и джекфрут (100 кг) из Таиланда. Кроме того, фитосанитарный контроль прошли фрукты, поставок которых в 2025 году не фиксировалось: питайя из Китая (196,2 тонны) и мангостан из Таиланда (40 кг).