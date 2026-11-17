Импорт экзотических фруктов в Петербурге вырос более чем на 70%
В Санкт-Петербург и Ленинградскую область с января по 10 ноября ввезли 11,3 тыс. тонн экзотических фруктов — на 70% больше, чем за аналогичный период 2025 года (6,6 тыс. тонн). Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.
Основная доля поставок пришлась на манго — 10,8 тыс. тонн, почти на 80% больше, чем годом ранее (6 тыс. тонн). Фрукты поступали из Перу, Египта, Бразилии, Кот-д'Ивуара, Израиля, ЮАР и Доминиканской Республики.
Под контролем Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора также ввозились личи из Китая и ЮАР (314,5 тонны), салак (1,2 тонны) и джекфрут (100 кг) из Таиланда. Кроме того, фитосанитарный контроль прошли фрукты, поставок которых в 2025 году не фиксировалось: питайя из Китая (196,2 тонны) и мангостан из Таиланда (40 кг).