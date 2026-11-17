Спор возник из договора от сентября 2023 года стоимостью 20,6 млн руб. «Дон Комплект» обязался поставить оборудование для сварки трубной арматуры, смонтировать его, провести пусконаладку и инструктаж персонала. По условиям договора поставка должна была состояться в течение 12 месяцев, однако оборудование поступило на склад покупателя в Воронеже только 14 мая 2025 года. Акт ввода установки в эксплуатацию стороны подписали 25 декабря 2025 года.