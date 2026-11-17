Суд взыскал с «Ила» почти 12,9 млн рублей в пользу «Дон Комплекта»
Арбитражный суд Ростовской области взыскал с АО «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина» («Ил») в пользу ООО «Дон Комплект» почти 12,9 млн руб. задолженности за поставку и ввод в эксплуатацию автоматической установки орбитальной сварки. Кроме того, авиастроительная компания должна выплатить 816,9 тыс. руб. неустойки и компенсировать судебные расходы. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.
Спор возник из договора от сентября 2023 года стоимостью 20,6 млн руб. «Дон Комплект» обязался поставить оборудование для сварки трубной арматуры, смонтировать его, провести пусконаладку и инструктаж персонала. По условиям договора поставка должна была состояться в течение 12 месяцев, однако оборудование поступило на склад покупателя в Воронеже только 14 мая 2025 года. Акт ввода установки в эксплуатацию стороны подписали 25 декабря 2025 года.
«Ил» обратился в суд с требованием взыскать с поставщика 3,6 млн руб. неустойки за нарушение сроков исполнения договора. «Дон Комплект» признал первоначальный иск, но предъявил встречные требования: взыскать 16,48 млн руб. неоплаченной части стоимости оборудования и работ, а также пени.
Суд установил, что после подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию у покупателя возникла обязанность оплатить оставшиеся 80% стоимости договора — 16,48 млн руб. Однако деньги поставщику перечислены не были. Суд признал требования «Дон Комплекта» обоснованными, но учел встречные обязательства сторон и произвел их зачет.
В результате суд отказал «Илу» во взыскании неустойки с поставщика, а с авиастроительной компании взыскал в пользу «Дон Комплекта» 12,89 млн руб. основного долга и 816,9 тыс. руб. пени за просрочку оплаты. На оставшуюся сумму долга также будут начисляться пени до фактического исполнения обязательства. Кроме того, «Ил» должен возместить поставщику 27,4 тыс. руб. расходов на представителя и 273,2 тыс. руб. госпошлины.
Согласно данным портала kartoteka.ru, АО «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина» зарегистрировано в Москве 11 ноября 1994 года. Основное направление деятельности — производство самолетов. Управление компанией осуществляет ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК). Уставный капитал составляет 4,6 млн руб.
ООО «Дон Комплект» зарегистрировано 6 мая 2016 года в Волгодонске Ростовской области. Основной вид деятельности — розничная торговля строительными материалами в специализированных магазинах. Учредителями компании являются Станислав Сидоренко, Руслан Рудаков и Валерий Люлькин. Директор — Станислав Сидоренко. Уставный капитал — 110 тыс. руб.