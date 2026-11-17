В Орске с утра шесть комбинированных дорожных машин очищают дороги от снега
В Оренбуржье основные транспортные маршруты Орска, остановки, пешеходные переходы и перекрестки, подъемы и спуски на путепроводах очищают с утра шесть комбинированных дорожных машин. Об этом сообщает администрация города.
Тротуары расчищают четыре трактора МТЗ. Ассенизационная техника задействована в откачке талой и дождевой воды. На расчистку дворовых территорий должны выйти управляющие компании.
Если температура опустится до минусовых отметок, то спецтехника начнет обработку противогололедной смесью.